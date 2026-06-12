Володин отметил, что россияне всегда объединяются перед лицом трудностей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, указав, что перед лицом трудностей россияне неизменно объединялись и преодолевали их.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, указав, что перед лицом трудностей россияне неизменно объединялись и преодолевали их.

"На протяжении всего пути становления и развития государства Россия переживала разные периоды. В том числе непростые. И всегда перед лицом трудностей люди объединялись, преодолевая их" - указал он в канале в мессенджере "Макс".

Володин отметил, что на сегодняшний день против России введено свыше 31,5 тыс. санкций, однако попытки остановить развитие страны ожидает провал. "Не получится! Вместе победим!" - заключил он.