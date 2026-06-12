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Политика
Володин отметил, что россияне всегда объединяются перед лицом трудностей
Володин отметил, что россияне всегда объединяются перед лицом трудностей Володин отметил, что россияне всегда объединяются перед лицом трудностей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, указав, что перед лицом трудностей россияне неизменно объединялись и преодолевали их.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем России, указав, что перед лицом трудностей россияне неизменно объединялись и преодолевали их.

"На протяжении всего пути становления и развития государства Россия переживала разные периоды. В том числе непростые. И всегда перед лицом трудностей люди объединялись, преодолевая их" - указал он в канале в мессенджере "Макс".

Володин отметил, что на сегодняшний день против России введено свыше 31,5 тыс. санкций, однако попытки остановить развитие страны ожидает провал. "Не получится! Вместе победим!" - заключил он. 

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