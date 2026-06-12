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Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 4 776 дронов ВСУ
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 4 776 дронов ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 4 776 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4 776 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 4 крылатые ракеты "Фламинго", 74 управляемые авиабомбы и 4 776 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4 776 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 161 178 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 732 танка и других боевых бронемашин, 1 735 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 321 орудие полевой артиллерии и миномет, 63 899 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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