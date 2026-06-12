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Политика
Пашинян и Токаев направили поздравления Путину по случаю Дня России
Пашинян и Токаев направили поздравления Путину по случаю Дня России Пашинян и Токаев направили поздравления Путину по случаю Дня России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

"Убежден, что многогранные связи народов Армении и России, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами", - следует из послания армянского премьера, которое распространила его пресс-служба.

"Примите мои поздравления по случаю государственного праздника РФ - Дня России. Этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан РФ за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства", - говорится в послании. 

Вместе с тем поздравление российскому коллеге направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом информировала пресс-служба казахстанского лидера.

"В Казахстане дорожат отношениями дружбы и добрососедства с братской Россией, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - приводит пресс-служба текст послания.

Токаев обратил внимание, что особое значение имел недавний майский государственный визит Путина в Казахстан, "итоги которого открыли новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества, придали мощный импульс реализации масштабных проектов и инициатив". Он также выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям межгосударственные связи Казахстана и России будут и впредь динамично развиваться во всех сферах.

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