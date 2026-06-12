Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 июня 2026 / 20:30
КОТИРОВКИ
USD
12/06
71.9077
EUR
12/06
82.9743
Новости часа
Арагчи: США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство
Москва
12 июня 2026 / 20:30
Котировки
USD
12/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
12/06
currency
82.9743
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / История как предчувствие / Многополярный мир
Политика
Эрдоган заявил, что мир переживает самые критические события после Второй мировой войны
Эрдоган заявил, что мир переживает самые критические события после Второй мировой войны Эрдоган заявил, что мир переживает самые критические события после Второй мировой войны

Регион, где расположена Турция, и весь мир переживают наиболее критические события после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

Регион, где расположена Турция, и весь мир переживают наиболее критические события после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

"Наш регион и весь мир, пожалуй, наблюдают самые критические события со времен окончания Второй мировой войны. Мы, как правящая партия, стремимся уберечь Турцию от попадания в этот огонь. Мы живем в период, когда прежде, чем разрешится один кризис, начинается другой. Мы живем в дни, когда звуки ракет и бомб заглушают крики детей", - отметил он.

По словам турецкого лидера, "в то время, как сохраняются проблемы в Черном море, разрабатываются новые планы и разыгрываются новые игры в Восточном Средиземноморье".

"Никто не может предсказать, что произойдет завтра или где будет звучать оружие. Как видите, еще до завершения российско-украинской войны наш регион уже расплачивается за тяжелые экономические последствия нападений на Иран. В Газе и Ливане сионистские убийцы продолжают проливать кровь, попирая все законы, правила и принципы", - заключил он.

  • new_top
Также по теме:
19.05.2026 16:59
Токаев заявил о необходимости позитивно переосмыслить историю Золотой Орды
14.05.2026 12:30
В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение советских памятников
13.05.2026 12:59
Додик: советский народ сформировал мир, победив фашизм
08.05.2026 19:14
Трамп назвал разгром нацистской Германии "триумфом Америки"
06.05.2026 13:33
Медведев отметил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию
04.05.2026 17:31
Путин отметил, что адмирал Ушаков не проиграл ни одного сражения
01.05.2026 12:59
В столице Венесуэлы подняли копию Знамени Победы
24.04.2026 14:29
В соборе Преображения Господня в Москве прошла церемония ко дню памяти геноцида армян
20.04.2026 14:15
В Германии состоялись памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Заксенхаузен
14.04.2026 19:59
PAP: в Освенциме прошел многотысячный "Марш живых"
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
19:31
Арагчи: США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума
19:14
Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство
18:59
"Они сражались за Родину" лидирует в рейтинге фильмов о национальном характере
18:44
Эрдоган заявил, что мир переживает самые критические события после Второй мировой войны
18:32
Пашинян и Токаев направили поздравления Путину по случаю Дня России
18:14
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 4 776 дронов ВСУ
17:59
Володин отметил, что россияне всегда объединяются перед лицом трудностей
17:45
Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие
17:28
Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО
17:15
Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО