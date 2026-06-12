Эрдоган заявил, что мир переживает самые критические события после Второй мировой войны

Регион, где расположена Турция, и весь мир переживают наиболее критические события после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

Регион, где расположена Турция, и весь мир переживают наиболее критические события после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед населением в северо-западной провинции Эдирне.

"Наш регион и весь мир, пожалуй, наблюдают самые критические события со времен окончания Второй мировой войны. Мы, как правящая партия, стремимся уберечь Турцию от попадания в этот огонь. Мы живем в период, когда прежде, чем разрешится один кризис, начинается другой. Мы живем в дни, когда звуки ракет и бомб заглушают крики детей", - отметил он.

По словам турецкого лидера, "в то время, как сохраняются проблемы в Черном море, разрабатываются новые планы и разыгрываются новые игры в Восточном Средиземноморье".

"Никто не может предсказать, что произойдет завтра или где будет звучать оружие. Как видите, еще до завершения российско-украинской войны наш регион уже расплачивается за тяжелые экономические последствия нападений на Иран. В Газе и Ливане сионистские убийцы продолжают проливать кровь, попирая все законы, правила и принципы", - заключил он.