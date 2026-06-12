"Они сражались за Родину" лидирует в рейтинге фильмов о национальном характере

Картина Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" заняла первое место в рейтинге фильмов, герои которых олицетворяют стойкость национального характера. За нее отдали голоса 40% участников опроса телеканала "Патриот", приуроченного ко Дню России. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала сообщает ТАСС .

Картина Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" заняла первое место в рейтинге фильмов, герои которых олицетворяют стойкость национального характера. За нее отдали голоса 40% участников опроса телеканала "Патриот", приуроченного ко Дню России. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала сообщает ТАСС.

"Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, зрители телеканала "Патриот" назвали фильмы, герои которых являются воплощением национального характера. Рейтинг возглавил "Они сражались за Родину" - 40%", - следует из материалов исследования.

На второй строчке расположился фильм Владимира Рогового "Офицеры" (35%), третьей - "Судьба человека" Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова (33%). В топ-5 вошли "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (25%) и "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова (24%).

Опрос проводился с участием 1 923 респондента.