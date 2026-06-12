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Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство
Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.

"Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами - это не банда какая-то, это государственные террористы. Этих шайтанов снабжают многие страны мира. Россия противостоит десяткам стран и доказывает, что всегда была сильной, мощной, и мы должны, если меня спросить, обстреливать более мощным высокоточным оружием", - отметил Кадыров.

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