Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.

"Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами - это не банда какая-то, это государственные террористы. Этих шайтанов снабжают многие страны мира. Россия противостоит десяткам стран и доказывает, что всегда была сильной, мощной, и мы должны, если меня спросить, обстреливать более мощным высокоточным оружием", - отметил Кадыров.