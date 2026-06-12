Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.
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Политика
Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство
12 июня 2026 / 19:14
© Елена Афонина/ ТАСС
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами в ходе мероприятия по случаю Дня России в Грозном.
"Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами - это не банда какая-то, это государственные террористы. Этих шайтанов снабжают многие страны мира. Россия противостоит десяткам стран и доказывает, что всегда была сильной, мощной, и мы должны, если меня спросить, обстреливать более мощным высокоточным оружием", - отметил Кадыров.
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