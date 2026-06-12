Арагчи: США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума

Иран и США близки как никогда к подписанию меморандума, который призван положить конец конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Иран и США близки как никогда к подписанию меморандума, который призван положить конец конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании ближе, чем когда-либо. До его окончательного принятия СМИ следует воздерживаться от спекуляций в отношении его содержания. В соответствии с нашим ответственным и прозрачным подходом все детали будут своевременно доведены до сведения общественности", - указал он в соцсети X.