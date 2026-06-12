Путин отметил, что НАТО довела до боев на Украине и желает победить РФ

Именно НАТО развязала на Украине боевые действия, а теперь желает довести до победного конца войну против России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.

Именно НАТО развязала на Украине боевые действия, а теперь желает довести до победного конца войну против России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.

По его словам, все страны Североатлантического альянса без исключения наращивают усилия, "чтобы организовать действия, враждебные России".

"Это именно они развязали войну. Не мы начали боевые действия с началом специальной военной операции, нет. Это они совершили государственный переворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма", - указал Путин.