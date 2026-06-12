Именно НАТО развязала на Украине боевые действия, а теперь желает довести до победного конца войну против России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.
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Безопасность
Путин отметил, что НАТО довела до боев на Украине и желает победить РФ
12 июня 2026 / 19:46
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Именно НАТО развязала на Украине боевые действия, а теперь желает довести до победного конца войну против России. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.
По его словам, все страны Североатлантического альянса без исключения наращивают усилия, "чтобы организовать действия, враждебные России".
"Это именно они развязали войну. Не мы начали боевые действия с началом специальной военной операции, нет. Это они совершили государственный переворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма", - указал Путин.
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