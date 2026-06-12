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Политика
Лукашенко полагает, что конфликты на Украине и с Ираном закончатся в 2026 году
Лукашенко полагает, что конфликты на Украине и с Ираном закончатся в 2026 году Лукашенко полагает, что конфликты на Украине и с Ираном закончатся в 2026 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликты на Украине и с Ираном прекратятся уже в 2026 году. Такое мнение он выразил в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликты на Украине и с Ираном прекратятся уже в 2026 году. Такое мнение он выразил в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах. "Мир очень неспокоен сегодня именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить", - приводит его слова агентство БелТА.

"Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, - да и в вашем регионе, на Ближнем Востоке, - как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны", - указал белорусский лидер.

На его взгляд, "все зависит от желания буквально нескольких человек". "Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году завершить", - указал глава государства.

Что касается Ближнего Востока, он выразил уверенность, что там нет других вариантов, "кроме, как прекратить войну". "И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между США и Ираном. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей США", - отметил Лукашенко.

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