Путин обозначил борьбу с беспилотниками одной из важнейших задач

Борьба с беспилотными летательными аппаратами является одной из важнейших задач, ее решением занимаются и промышленность, и "умельцы по всей стране". Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.

Борьба с беспилотными летательными аппаратами является одной из важнейших задач, ее решением занимаются и промышленность, и "умельцы по всей стране". Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с военнослужащими - участниками СВО.

"На самом деле, борьба с дронами - одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране", - отметил глава государства.

Он указал, что старался сделать так, и Минобороны это подхватило, чтобы "ничего не зажимали", чтобы не было избыточного сверхадминистрирования.

"Чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы и побыстрее все это происходило. Но, во всяком случае, движение в этом направлении есть", - добавил Путин.