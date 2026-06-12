Государства Европейского союза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в состав сообщества. Соответствующее сообщение разместила глава Европарламента Роберта Метсола в соцсети X.
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Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины в сообщество
12 июня 2026 / 20:31
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Государства Европейского союза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии в состав сообщества. Соответствующее сообщение разместила глава Европарламента Роберта Метсола в соцсети X.
"Страны Евросоюза дали "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией, к чему долго призывал Европарламент", - указала она.
Это позволит начать переговоры 15 июня в рамках межправительственных конференций с этими странами в Люксембурге, где соберутся министры иностранных дел объединения.
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