В зону специальной военной операции (СВО) до конца 2026 года поставят около 20 тыс. дронов с массой полезной нагрузки до 40 кг для доставки грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече участников СВО с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
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Технологии
Белоусов: до конца года в войска поставят около 20 тыс. тяжелых дронов
12 июня 2026 / 20:47
© Минобороны России/ТАСС
В зону специальной военной операции (СВО) до конца 2026 года поставят около 20 тыс. дронов с массой полезной нагрузки до 40 кг для доставки грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече участников СВО с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
"У нас в этом году в войска будет поставлено 20 тысяч таких дронов. Линейка существенно увеличилась. В 2025 году практически один такой тяжелый дрон был - "80-й", изделие знаменитое. Оно было не очень качественное, сейчас его дорабатывают. В этом году - уже больше десятка наименований изделий", - указал министр, отвечая на вопрос о БПЛА для доставки грузов в российских войсках.
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