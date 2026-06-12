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Белоусов: до конца года в войска поставят около 20 тыс. тяжелых дронов
Белоусов: до конца года в войска поставят около 20 тыс. тяжелых дронов Белоусов: до конца года в войска поставят около 20 тыс. тяжелых дронов

В зону специальной военной операции (СВО) до конца 2026 года поставят около 20 тыс. дронов с массой полезной нагрузки до 40 кг для доставки грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече участников СВО с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

В зону специальной военной операции (СВО) до конца 2026 года поставят около 20 тыс. дронов с массой полезной нагрузки до 40 кг для доставки грузов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече участников СВО с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

"У нас в этом году в войска будет поставлено 20 тысяч таких дронов. Линейка существенно увеличилась. В 2025 году практически один такой тяжелый дрон был - "80-й", изделие знаменитое. Оно было не очень качественное, сейчас его дорабатывают. В этом году - уже больше десятка наименований изделий", - указал министр, отвечая на вопрос о БПЛА для доставки грузов в российских войсках.

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Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
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встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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