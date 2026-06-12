Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией

Президент России Владимир Путин посоветовал недругам страны никогда не воевать с ней. Об этом он заявил при общении с военнослужащими - участниками специальной военной операции (СВО) в Кремле.

Президент России Владимир Путин посоветовал недругам страны никогда не воевать с ней. Об этом он заявил при общении с военнослужащими - участниками специальной военной операции (СВО) в Кремле.

"Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать", - отметил российский лидер.

Он также обратил внимание, что Россия уже сегодня разработала вооружения, куда лучше, чем у противника, а будет их еще больше.

"Сейчас я с учеными, с производственниками говорил - такие вооружения есть у России, каких нет у противника. Многих вещей нет у противника, а у нас есть", - сказал Путин. "И будет больше еще и лучше", - подчеркнул он.