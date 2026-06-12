Соединенные Штаты настроены на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Российской Федерацией. Об этом сказано в тексте поздравления госсекретаря США Марко Рубио по случаю Дня России.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Политика
Рубио: США рассчитывают на конструктивные отношения с РФ
12 июня 2026 / 21:23
© Mandel Ngan/ Pool Photo via AP/ТАСС
Соединенные Штаты настроены на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Российской Федерацией. Об этом сказано в тексте поздравления госсекретаря США Марко Рубио по случаю Дня России.
"От лица Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России!" - следует из текста документа.
"США сохраняют приверженность продвижению мирного урегулирования войны России и Украины. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами", - указал Рубио.
Также по теме:
12.06.2026 20:58Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией
12.06.2026 14:30ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
12.06.2026 13:46Глава Туркмении направил Путину поздравление с Днем России
12.06.2026 12:31Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
11.06.2026 17:15Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем
11.06.2026 16:30В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона
11.06.2026 14:15Мелони заявила о необходимости установления диалога с Россией
10.06.2026 21:33Постпред США заявил, что НАТО не намерена угрожать РФ
Актуально