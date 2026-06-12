Рубио: США рассчитывают на конструктивные отношения с РФ

Соединенные Штаты настроены на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Российской Федерацией. Об этом сказано в тексте поздравления госсекретаря США Марко Рубио по случаю Дня России.

Соединенные Штаты настроены на содействие мирному урегулированию конфликта на Украине и выстраивание более конструктивных отношений с Российской Федерацией. Об этом сказано в тексте поздравления госсекретаря США Марко Рубио по случаю Дня России.

"От лица Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России!" - следует из текста документа.

"США сохраняют приверженность продвижению мирного урегулирования войны России и Украины. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что прочный мир проложит путь к более процветающему будущему российского народа, а также к более конструктивным отношениям между двумя нашими странами", - указал Рубио.