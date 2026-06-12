Путин: мы согласны вести переговоры только на историческую перспективу

«Мы согласны вести переговоры, но только с учётом наших национальных интересов, причём не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу». Об этом заявил 12 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с военнослужащими – участниками специальной военной операции.

Как отметил президент, «Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации североатлантического блока, который называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают всё возможное, для того чтобы организовать эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.

Это именно они развязали войну. Вы знаете, я всё время об этом говорю, хочу ещё раз сказать. Не мы начали боевые действия с началом специальной военной операции. Нет, это они совершили госпереворот на Украине, это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма. Потом развязали войну, войну же развязали, с помощью авиации наносили удары по Донецку. Это же война. Подтащили артиллерию, системы залпового огня, начали боевые действия на юго-востоке Украины. Мы уговаривали их восемь лет, вы понимаете? Не просто так решили: проснулись, завтра будем воевать. Восемь лет уговаривали их мирными средствами договориться с этой частью Украины, где русские люди проживают. «Да, да». А потом что выяснилось? Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали так называемые Минские соглашения, а потом – полгода назад или сколько – публично признались: сделали специально, для того чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия. Сказали же прямо – и бывший канцлер Федеративной Республики Германия сказал, и бывший Президент Франции прямо сказал, – те, которые участвовали в переговорах в Минске: да, мы вынуждены были заключить это соглашение, чтобы дать режиму в Киеве время для перевооружения.

Мы начали боевые действия. Мы восемь лет ждали решения мирными средствами, потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: ничего выполнять не будем. И что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают.

И они все вместе, тоже всем хорошо известно, решили, что быстро добьются стратегического поражения России. Ничего подобного им не удалось добиться и не удастся никогда. Никогда никому не удавалось добиться стратегического, окончательного поражения России, потому что наш, как Вы правильно сказали, многонациональный сплочённый народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками. Здесь и достаточно молодые люди сидят, но и у Вас, дай бог, будут тоже внуки и так далее, будущие поколения. Мы должны думать об этом. Кроме нас, Россия никому не нужна, только мы в состоянии её защитить, укрепить и создать условия для её уверенного развития.

И конечно, все недруги наши, а их много было всегда, всегда же объединялись. При Наполеоне – что, Наполеон, Франция, что ли, с нами воевала? Да все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Всё то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Со всех европейских стран без всякого преувеличения вообще, отметились все. И сейчас тоже все к нам лезут и объединяют свои усилия. В том числе интеллектуальные усилия.

Надо отдать должное, что, в общем, уровень развития натовских стран – технологический, научный – высокий, это высокоразвитые экономики. Они пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились, некоторые даже вступили в НАТО, для того чтобы поучаствовать в разделе пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются.

Но нам, конечно, нужно не просто отвечать им на вызовы, которые формулируются и преподносятся в виде соответствующих видов вооружения в борьбе с нами, но нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая, а мы один, но сплочённый многонациональный народ, один. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас очень часто получается. Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же всё-таки идём, идём каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьёмся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого.

И только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят: давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учётом наших национальных интересов, причём не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу».