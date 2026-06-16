Геополитика продолжает держать энергетические рынки в тонусе

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Мировые цены на нефть по-прежнему высоковолатильны, хотя котировальный коридор «бочки» Brent с начала лета — $90–100, что ниже майского «разброса» — $90–120. С начала весны — череда взлетов и падений в рамках вышеуказанных рамок, так как биржи весьма чувствительны к новостям о происходящем в Ближневосточном регионе.

10 июня последовал очередной скачок цены к предыдущей сессии: фьючерсы на эталонную марку с поставкой в августе прибавили несколько процентов, подорожав почти до $94 за баррель. Стимулом к росту котировок послужило сообщение американского лидера Дональда Трампа в социальных сетях, в котором опроверг свои предыдущие заявления о скором завершении военного конфликта с Ираном. В социальной сети Truth он написал: «Иран только говорит, ничего не делая». И добавил: «Ближний Восток мертв! Они слишком долго затягивали заключение выгодной для себя сделки, теперь им придется за это заплатить».

Также Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет, который патрулировал окрестности вблизи Ормузского пролива, и подчеркнул, что США примут ряд ответных мер. «Два пилота, участвовавшие в инциденте, невредимы и находятся в безопасности, но США вынуждены ответить на это нападение», — написал Трамп в Truth Соц. сети.

Тем временем американские военные поспешили сообщить о нанесенных ударах по иранским объектам вблизи Ормузского пролива. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары по Ирану последовали 9 июня после того, как в предыдущий день был сбит американский вертолет Apache.

В ответ иранские военные атаковали ракетами и беспилотниками американские военные базы в регионе. Руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредило, что в случае повторения агрессии ответ будет еще более «серьезным и масштабным», указав при этом, что атака США по югу Ирана прошла «под ложным предлогом крушения их вертолета».

Таким образом, ситуация в проливе остается напряженной. Конца блокаде артерии, длящейся уже более трех месяцев, не видно. Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), фактически закрыт с 28 февраля, когда США атаковали Иран.

Ряд персидских монархий-экспортеров начали искать обходы. Скажем, в апреле количество нефтяных танкеров, проходящих через Суэцкий канал, значительно возросло, что привело к рекордным доходам от его использования с начала 2024 года. Закрытие Ормуза стимулировало создание альтернативного маршрута прохода нефтетанкеров через Красное море и далее по Суэцкому каналу. По данным CAPMAS, через египетский порт прошло более 500 танкеров — почти на треть больше, чем в предыдущем году.

Несмотря на то, что атаки хуситов в Йемене сократили количество переходов через Суэцкий канал после их начала более двух лет назад, недавние события показали неожиданный рост. Последствия военного конфликта между США/Израилем и Ираном стимулировали развитие новых маршрутов.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, адаптировалась к новым условиям. Королевство начало использовать резервный трубопровод для поставок нефти в порт Янбу на Красном море.

Некоторые корабли, избегая маршрута по Красному морю в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, направлялись через Египет, в то время как другие страны Персидского залива использовали порты и автострады Саудовской Аравии для импорта.

Таким образом, Суэцкий канал неожиданно стал бенефициаром конфликта. Доходы от платы за проход от водного транспорта в апреле прибавили около 27% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с начала 2024 года, когда атаки хуситов усилились. Водный транспорт является важным источником валютных доходов для Египта, наряду с туризмом.

После начала войны в Газе в конце 2023 года хуситы начали методично атаковать «вражеские» корабли, чтобы оказать давление на Израиль. Это привело к сокращению транзита через Суэцкий канал. По оценкам властей, канал кумулятивно потерял около $9 млрд из-за сбоев. Несмотря на фиксируемый весной рост трафика, доходы и количество «пересечений» остаются ниже уровней до войны.

Геополитика продолжает держать энергетические рынки в тонусе. Затухания эскалации на Ближнем Востоке не просматривается. Напротив, ситуация рискует снова войти в острую фазу — риторика Трампа в адрес Ирана остается провоцирующей и агрессивной. Он также похвастался в соцсети Truth, что благодаря его майскому «секретному» поручению американским военным, удалось обеспечить вывоз через Ормузский пролив около 100 млн баррелей нефти, которые поступили на «свободный рынок».

На деле проводка по Ормузу все-еще весьма далека от штатной, обширная блокада артерии продолжается. Это провоцирует глобальный дефицит нефти и ее дороговизну. Что особенно выгодно странам-экспортерам, чья нефть не заперта в Ормузе. В пуле конъюнктурных бенефициаров — и Россия: Фонд национального благосостояния может получить 1 трлн рублей дополнительного дохода от ситуации в Ормузском проливе, если нынешняя ценовая конъюнктура сохранится до конца года. Об этом 5 июня сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «Вестям» на полях ПМЭФ.