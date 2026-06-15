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Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение

Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам с Украиной. Вопрос в том, на каких условиях и с кем такие переговоры вести.

Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам с Украиной. Вопрос в том, на каких условиях и с кем такие переговоры вести.

Разница в российском и украинском подходах состоит в том, что украинская сторона настаивает на том, что Россия должна сначала прекратить военные действия, а затем уже вести сколь угодно долго переговоры. Так уже было с Минскими соглашениями, и повторения этой ситуации Москва не хочет.

Российский подход заключается в том, что сначала в ходе переговоров прописываются механизмы, которые ведут к устранению причин конфликта, и только после этого останавливаются военные действия.

Украинскую сторону такой подход не устраивает, и здесь они имеют полную поддержку европейцев. Зеленский в своем обращении к Путину показывает, что мяч якобы на стороне России. На самом деле, Киеву требуется передышка для восстановления и перегруппировки сил для продолжения войны. В Москве это понимают, и согласия на предложения Украины пока нет.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве России Евгения Войко. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/435bc5698a93c4b2c602bd60918fedb1/

 

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Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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