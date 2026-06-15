Еврокомиссия предлагает поименно внести в черный список всех российских участников специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы закрыть им въезд на территорию Евросоюза. Такое заявление сделала глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас в беседе с журналистами по прибытии на встречу глав МИД сообщества в Люксембурге.
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Политика
ЕК предложила включить всех участников СВО в черный список
15 июня 2026 / 10:22
© Christophe Gateau/ Pool via AP/ТАСС
Еврокомиссия предлагает поименно внести в черный список всех российских участников специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы закрыть им въезд на территорию Евросоюза. Такое заявление сделала глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас в беседе с журналистами по прибытии на встречу глав МИД сообщества в Люксембурге.
"Мы, разумеется, имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Европейский союз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно", - ответила Каллас на вопрос, как на практике она планирует реализовать свой план по запрету бойцам СВО посещать страны ЕС.
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