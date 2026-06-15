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15 июня 2026 / 13:04
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Политика
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба

Президент США Дональд Трамп говорит: «Сделаем Америку снова великой!». Что для этого нужно? В числе прочего, конечно, взять реванш за все прошлые поражения Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп говорит: «Сделаем Америку снова великой!». Что для этого нужно? В числе прочего, конечно, взять реванш за все прошлые поражения Соединенных Штатов.

Реванш в Венесуэле, которая при Чавесе нанесла США весьма болезненные уколы, уже взят. Теперь на очереди Иран. США должны ответить на иранскую революцию 1979 года, захват американского посольства и ограбление американских компаний. Гегемония Америки не будет очевидной без покорения Ирана.

Следующим обидчиком США, с которым Трамп собирается разобраться, следует считать Кубу. «Остров свободы» раздражает США с 1959 года. По мнению американских властей, пришло время и здесь, как они считают, навести порядок. Можно не сомневаться, что Кубе предстоит стать следующей горячей точкой на планете.   

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9118aa030bf5d00b39edfeb508bfe11a/

 

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