Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба

Президент США Дональд Трамп говорит: «Сделаем Америку снова великой!». Что для этого нужно? В числе прочего, конечно, взять реванш за все прошлые поражения Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп говорит: «Сделаем Америку снова великой!». Что для этого нужно? В числе прочего, конечно, взять реванш за все прошлые поражения Соединенных Штатов.

Реванш в Венесуэле, которая при Чавесе нанесла США весьма болезненные уколы, уже взят. Теперь на очереди Иран. США должны ответить на иранскую революцию 1979 года, захват американского посольства и ограбление американских компаний. Гегемония Америки не будет очевидной без покорения Ирана.

Следующим обидчиком США, с которым Трамп собирается разобраться, следует считать Кубу. «Остров свободы» раздражает США с 1959 года. По мнению американских властей, пришло время и здесь, как они считают, навести порядок. Можно не сомневаться, что Кубе предстоит стать следующей горячей точкой на планете.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9118aa030bf5d00b39edfeb508bfe11a/