ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек

Основной период Единого государственного экзамена 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Участие в них примут свыше 242 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС .

Основной период Единого государственного экзамена 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Участие в них примут свыше 242 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Как отмечается, экзамены пройдут во всех регионах РФ и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

Для проведения ЕГЭ в этот день будет подготовлено 3 659 экзаменационных пунктов (ППЭ), порядка 121 тыс. организаторов и технических специалистов. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять более 8 тыс. общественных наблюдателей.

ЕГЭ по биологии сдадут почти 134 тыс. участников. Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут, минимальный балл - 36. ЕГЭ по географии сдадут более 24 тыс. человек. Продолжительность - 3 часа, минимальный балл - 37.

Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдадут около 83 тыс. участников. Письменную часть ЕГЭ по немецкому языку в основные сроки планируют сдавать 549 человек, по французскому - 384 человека, по китайскому - 388 человек, по испанскому - 145 человек. Продолжительность по европейским языкам - 3 часа 10 минут, по китайскому - 3 часа. Минимальный балл - 22. Устную часть будут сдавать 18 и 19 июня.