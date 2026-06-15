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ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек
ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек

 Основной период Единого государственного экзамена 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Участие в них примут свыше 242 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

 Основной период Единого государственного экзамена 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Участие в них примут свыше 242 тыс. человек, со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Как отмечается, экзамены пройдут во всех регионах РФ и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

Для проведения ЕГЭ в этот день будет подготовлено 3 659 экзаменационных пунктов (ППЭ), порядка 121 тыс. организаторов и технических специалистов. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять более 8 тыс. общественных наблюдателей.

ЕГЭ по биологии сдадут почти 134 тыс. участников. Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут, минимальный балл - 36. ЕГЭ по географии сдадут более 24 тыс. человек. Продолжительность - 3 часа, минимальный балл - 37.

Письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдадут около 83 тыс. участников. Письменную часть ЕГЭ по немецкому языку в основные сроки планируют сдавать 549 человек, по французскому - 384 человека, по китайскому - 388 человек, по испанскому - 145 человек. Продолжительность по европейским языкам - 3 часа 10 минут, по китайскому - 3 часа. Минимальный балл - 22. Устную часть будут сдавать 18 и 19 июня.

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переговоры только
на историческую
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