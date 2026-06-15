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Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 14 июня телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по мирным российским объектам и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 14 июня телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летним юбилеем. Также президенты обсудили договоренность США и Ирана, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, удары Киева по мирным российским объектам и чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, «что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семёрки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений.

Со своей стороны Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Эвиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить всё с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронения нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчёт возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи – пусть приезжает в Москву».

Помощник президента России также сообщил, что «специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию».

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает в этой связи, что «США не отказывались от роли посредника по разрешению украинского конфликта. Однако звучала риторика, что значительную часть поставленных задач США выполнили. Они  способствовали оживлению переговорного процесса, и есть некоторые понимания договоренностей в Анкоридже, которые позволяют нам говорить о том, что ситуация изменилась к лучшему после администрации Байдена. Но наша работа продолжается, мы ждем приезда в Москву Уиткоффа и Кушнера и альтернативных сценариев. Поэтому я не вижу тут ничего принципиально нового в действиях США».

Эксперт также не видит заявлений, опровергающих приверженность «Трампа договоренностям в Анкоридже. Мы исходим из того, что он сохранил эти приверженности, и все продолжает идти по намеченному курсу. Другое дело, что Украина и Европа саботирует переговорный процесс, а США пока не проявляют желания оказывать на них давление. Поэтому многое зависит от готовности Вашингтона проявить политическую волю для того, чтобы эти договоренности воплотились на практике».          

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