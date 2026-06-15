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Политика
Во Франции открывается саммит Группы семи
Во Франции открывается саммит Группы семи Во Франции открывается саммит Группы семи

По обе стороны франко-швейцарской границы в связи с открывающимся 15 июня на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен саммитом Группы семи (G7) действуют усиленные меры безопасности. Помимо Франции, в совещании примут участие и все остальные члены объединения: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония.

По обе стороны франко-швейцарской границы в связи с открывающимся 15 июня на альпийском курорте Эвиан-ле-Бен саммитом Группы семи (G7) действуют усиленные меры безопасности. Помимо Франции, в совещании примут участие и все остальные члены объединения: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Япония.

52-й саммит начинается на фоне существенных разногласий между членами этого неформального международного клуба, основанного в 1975 году. Как отмечает Agence France-Presse, страны G7 придерживаются разных позиций касательно многих геополитических и экономических проблем. Так, в вопросах антироссийских санкций, по данным агентства, европейские участники клуба выступают за максимальное давление на РФ, в то время как США считают необходимым временное ослабление таких санкций с целью нейтрализации последствий блокады Ормузского пролива.

Хозяин саммита - президент Франции Эмманюэль Макрон - предпринял усилия, чтобы не допустить повторения ситуации 2025 года: тогда президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит. Французский лидер решил организовать 17 июня торжественный прием в честь Трампа в Версале. Ужин призван отметить 250-летие независимости Соединенных Штатов. Выбор Версаля связан с тем, что 3 сентября 1783 года именно в Версальском дворце между США и их союзниками был подписан мирный договор с Великобританией, которым завершилась победоносная для США война за независимость.

Ожидается, что Трамп переговорит с Макроном и во время саммита. Президент США во вторник и среду проведет также отдельные переговоры с главами Катара, ОАЭ, Египта и Индии, приглашенными на некоторые заседания саммита. 

Первоначально французские власти планировали начать совещание 14 июня, однако позднее перенесли открытие. Причиной, по информации европейского издания Politico, стал юбилей американского лидера: 14 июня ему исполнилось 80 лет.

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