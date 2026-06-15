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МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры
МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры

Ракета американского ЗРК Patriot, согласно проверенной информации, поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Ракета американского ЗРК Patriot, согласно проверенной информации, поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Комплекс зданий Киево-Печерской лавры, по подтвержденным данным, был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло послужить то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже были возведены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В пещерах лавры покоятся мощи божьих угодников.

Киевские власти последовательно вытесняют каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. 

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переговоры только
на историческую
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