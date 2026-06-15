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США-Иран: мирные договоренности – это не на долго
Мнение политолога Семена Багдасарова
США-Иран: мирные договоренности – это не на долго США-Иран: мирные договоренности – это не на долго

США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. 19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан, сообщил заместитель главы МИД Ирана Казема Гарибабади.

США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. 19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан, сообщил заместитель главы МИД Ирана Казема Гарибабади.

По его словам, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США, в частности прекращения военных операций, снятия блокады Ормузского пролива, а также разблокировки активов Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание сделки с исламской республикой состоится 19 июня. Американский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие в урегулировании конфликта с Ираном.

Трамп заявил о "немедленном снятии морской блокады Ирана" и "дал разрешение" открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода. Пролив будет открыт "для разминирования" после подписания соглашения 19 июня.

Переговоры о приостановке на 20 лет обогащения урана Ираном еще ведутся, но Вашингтон может устроить отказ исламской республики от обогащения урана на 15 лет. "Трамп намекнул, что его может устроить приостановка на 15 лет, однако сказал, что Иран навсегда будет ограничен обогащением до низких уровней, которым "никогда не смогут воспользоваться военные", - приводит интервью американского лидера газета The New York Times.

США пока не будут заниматься изъятием запасов ядерного топлива Ирана. "Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или двух спешить некуда", - отметил Трамп. Если итоговое соглашение с Ираном все же не будет достигнуто, США либо возобновят военную операцию против него, либо возьмут на себя роль "стража Ближнего Востока" в обмен на 20% доходов региона.

Трамп также заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устраивают условия сделки, которую должны заключить США и Иран.

Агентство Mehr заявило, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней с момента подписания соглашения между Ираном и США.

В течение месяца, по данным Mehr, Вашингтон обязуется снять морскую блокаду с иранских портов и вывести свой воинский контингент из районов, граничащих с исламской республикой. Кроме того, США обязуются не вводить новые антииранские санкции в период ведения финального раунда переговоров, не перебрасывать новые силы на Ближний Восток. При этом режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и "на всех фронтах", включая Ливан.

Также, согласно информации Mehr, США должны разморозить иранские активы на сумму около $12 млрд до начала финальной стадии переговоров, еще $12 млрд - в течение 60 дней, на протяжении которых будет действовать перемирие и будут продолжаться консультации. Однако Вашингтон опроверг свое обязательство разморозить $12 млрд активов до переговоров.

Иран оценил стоимость причиненного ущерба в $300 млрд, план восстановления страны должны предоставить США и их союзники.

Иран и США договорились о создании механизма контроля за реализацией достигнутого соглашения, его положения будут закреплены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, оценивая достигнутые договоренности, считает, что «для Трампа главное сейчас - выйти из игры с Ираном, которую он начал. Поэтому, какие бы там не были условия, это отвечает его интересам и это его полностью устраивает. Ему надо выйти из этой ловушки. Но будут ли реализованы на практике эти договоренности - утверждать что-то определенное нельзя. Тут есть проблема Израиля, проблема «Хезболлы» в Ливане и еще много проблем другого плана.  Поэтому я отношусь критически к этим договоренностям, и думаю - нет, они выполнены не будут. И хотя Трамп будет делать все, чтобы не вернуться к этой теме, но проблема будет».  

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