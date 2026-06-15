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Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели
Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели

Жителей России до конца 2026 года ожидают две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Жителей России до конца 2026 года ожидают две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Уточняется, что первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели россияне отметят День народного единства.

В конце года российских граждан ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет продолжаться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние каникулы.

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перспективу
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