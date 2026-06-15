Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели

Жителей России до конца 2026 года ожидают две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС .

Жителей России до конца 2026 года ожидают две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре. Об этом со ссылкой на производственный календарь сообщает ТАСС.

Уточняется, что первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели россияне отметят День народного единства.

В конце года российских граждан ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет продолжаться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние каникулы.