Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 15 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
15 июня 2026 / 11:57
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 15 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,73% и торговались на уровне 2 533,8 и 1 110,04 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи вырос на 11,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,7175 рубля.
К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 545,41 пункта (+1,2%), индекс РТС составлял 1 115,12 пункта (+1,2%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,7425 рубля (+13,85 копейки).
Также по теме:
12.06.2026 13:59Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
11.06.2026 19:15Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост
11.06.2026 18:59Мишустин: доходы бюджета в 2025 году превысили 37 трлн рублей
11.06.2026 13:45Daily Mail: в Австралии выставили на продажу самый маленький город
11.06.2026 11:57Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
10.06.2026 15:15Цена фьючерса на золото впервые с 23 марта опустилась ниже $4 200
10.06.2026 11:57Российский рынок акций снижается на открытии торгов
09.06.2026 17:45Стоимость нефти Brent впервые с 29 мая опустилась ниже $91
09.06.2026 16:45Медведев отметил, что единое пособие в России получают родители более чем 9 млн детей
Актуально