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Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 15 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 15 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,73% и торговались на уровне 2 533,8 и 1 110,04 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале Мосбиржи вырос на 11,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,7175 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 545,41 пункта (+1,2%), индекс РТС составлял 1 115,12 пункта (+1,2%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 10,7425 рубля (+13,85 копейки).

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Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
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