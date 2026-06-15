Марина Харькова, журналист, Донецк

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард накануне своего ухода с должности рассекретила данные и привела доказательства существования глобальной программы биолабораторий, финансируемой за счет американских налогоплательщиков. США плотно курировали 120 биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе и на Украине. Обнародованная информация об этом стала настоящей информационной бомбой по нескольким причинам.

Во-первых, выяснилось, что американская власть при президенте Байдене не просто намеренно скрывала сведения о существовании подобных лабораторий и дискредитировала всех, кто говорил об этом открыто, но и угрожал и подвергал преследованиям. В заявлении главы Нацразведки это четко обозначено: «Ранее наше сообщество предупреждало, что в украинских биолабораториях, которые финансируются Америкой, хранятся опасные патогены. Информация о самом факте существования, этих биолабораторий умышленно замалчивалась весьма влиятельными людьми, которые уверяли, что таких биолабораторий нет в природе. А всех, кто говорил иное, называли иностранными агентами и предателями Америки. В администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду».

Во-вторых, выяснилось, что многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий и в настоящее время работают с опасными и высокозаразными патогенами и проводят эксперименты по усилению вирусов практически без надзора и контроля. Как отмечается в релизе Нацразведки США, многие из лабораторий, включая украинские, проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях фиксировались исследования по приобретению вирусами новых функций в результате мутации.

Также указывается, что среди таких объектов, где проводятся исследования биологических патогенов, есть «лаборатории, располагающиеся на Украине, которые могут находиться под угрозой из-за длительной войны». Примечательно, что из 120 лабораторий по всему миру – треть находится именно на Украине. «Украина: более 40 построенных и поддерживаемых лабораторий», — говорится в документе. В задачи этих лабораторий входило не только исследование вирусов и экспериментальная база, но и обучение украинских учёных работе в условиях биологической изоляции, а также сертификация по работе с особо опасными патогенами. Среди них: сибирская язва, туляремия, туберкулёз, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром, тяжёлый острый респираторный синдром, геморрагические лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее, — сообщается в релизе Нацразведки США. Также офис Нацразведки США опубликовал карту, на которой обозначены локации биолабораторий на Украине.

В Нацразведке США отметили, что президент Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому в мае прошлого года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.

Третья причина, почему огласка фактов оказалась важна для всего мирового сообщества – это абсолютная правота России, которая неоднократно предупреждала о существовании биолабораторий на Украине. Москва неоднократно заявляла, что Вашингтон финансирует разработку биологического оружия и размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По данным Минобороны РФ, всё необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли из страны после начала СВО.

После ряда заявлений разных российских представителей на них немедленно обрушились представители американского Госдепартамента. «Россия придумывает ложные предлоги, пытаясь оправдать свои ужасающие действия в Украине. Соединенные Штаты не владеют и не управляют никакими химическими или биологическими лабораториями на Украине», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Такой же обструкции подвергалась и сама Тулси Габбард, еще до своего назначения на пост главы Нацразведки, с 2022 года поднимавшая тему биологических лабораторий на Украине, финансируемых США. Как подтверждение этому она показывала тогда документ Пентагона о сотрудничестве с украинским правительством в сфере безопасного выявления и диагностики биологических угроз, а также снижения рисков, связанных с патогенами. В документах, на которые она ссылалась, говорилось о том, что с 2005 года США предоставили около $200 млн 46 украинским лабораториям.

И тогда Тулси Габбард обвинили в «кремлевской пропаганде». На тот момент пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 марта 2022 года заявляла, что Россия распространяет ложь о химической и биологической программе на Украине под управлением США. Представитель Financial Times Кристофер Миллер назвал Габбард «распространителем теорий заговора», а Дерек Сол из Forbes обвинил ее во лжи, так как политик «поделилась ложной информацией о причастности США к созданию биологических лабораторий на Украине, нет никаких доказательств, что США поддерживают биологические лаборатории на Украине, и США постоянно это отрицают». Теперь все эти «обвинители» посрамлены: Нацразведка выложила неопровержимые документы и пообещала продолжить расследование. Напомним, что Офис главы нацразведки США занимается координацией деятельность всех разведслужб страны, а потому в осведомленности этой структуры сомневаться не приходится. И пока есть решимость разобраться и прикрыть деятельность биолабораторий. «Разведывательное управление Министерства обороны США положит конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американцев и людей по всему миру», — заявила Габбард.

Соединенные Штаты не случайно именно сейчас раскрыли данные о биолабораториях на Украине, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «Россия наращивает удары ракетным оружием по объектам ВСУ на Украине. Чтобы подстраховаться и не допустить разрушения финансируемых объектов, где исследуются опасные патогены и вирусы, Соединенные Штаты решили действовать на опережение и умышленно опубликовали список биолабораторий на Украине. Там разрабатывались не только опасные вирусы, но и химическое оружие. Так что этот шаг — упреждающая мера», — пояснил военный эксперт. Иванников подчеркнул, что наличие биолабораторий на территории Украины не является тайной, поэтому опубликованная информация не имеет критического значения, какое имела бы 10–15–20 лет назад. Однако сам факт публикации — признание того, о чём Россия говорила годами. В США подтвердили и дополнили эту шокирующую информацию. И тоже отметили в рассекреченных документах, что биолаборатории на территории Украины, «подвергаются риску компрометации из-за наличия в них опасных патогенов и уязвимости в условиях войны с Россией».

Вот поэтому к пресс-релизу Нацразведки и прикреплен 4-страничный PDF-файл с презентацией о более 40 построенных и поддерживаемых США биолабораториях на территории Украины. Часть информации на слайдах закрашена черным цветом. На одном из них некоторые финансируемые США украинские биолаборатории обозначены на карте, причем объект возле Одессы промаркирован как «место хранения биологического оружия». Ряд лабораторий сотрудничал, как сказано на одном из слайдов, не только с правительством США, но и со многими предприятиями американского военно-промышленного комплекса, занимающимися разработками в сфере «защиты от биологической войны». Некоторые лаборатории находятся недалеко от линии боевого соприкосновения, буквально возле российского пограничья - например, в Харькове).

Ни в пресс-релизе офиса главы Нацразведки США, ни в видеообращении Тулси Габбард при этом не сказано, что американские госструктуры и частные компании уже отказались или планируют отказаться от финансирования этих лабораторий или сотрудничества с ними.

По информации офиса директора национальной разведки, в сеть организаций, обеспечивавших работу биологических лабораторий на Украине, входила Всемирная организация здравоохранения, центры по контролю заболеваний США и аффилированные с Западом исследовательские организации. В опубликованных документах наряду с главным заказчиком — американской оборонной компанией Black & Veatch — фигурируют американские университеты, военные исследовательские центры и биолаборатории. Также среди привлеченных к работе компаний названы Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Государственный ветеринарный институт Польши и еще несколько западных организаций.

На разоблачительный доклад американской Нацразведки уже нервно и зло отреагировали в МИД Украины. Комментируя публикацию, Министерство иностранных дел Украины назвало манипуляцией заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард о длительном финансировании правительством США биолабораторий на Украине. В МИД заявили, что Украина «последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», а сотрудничество между Украиной и Соединёнными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено «исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты». По уверениям украинских дипломатов, речь идёт об «обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями». Там же отмечалось, что лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, «являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений». Почему эти уверения лживы, и какой кроется подтекст в убийстве украинскими террористами начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, расскажем в продолжении темы.

А тем временем эксперты и политики в Европе начали задавать по украинским биолабораториям неприятные вопросы и реагировать на информацию американской Нацразведки. Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон призвал США объяснить нахождение своих биологических лабораторий на Украине. По его словам, такие провокации очевидны и само их существование заставляет думать о том, что «что-то пошло очень неправильно». Дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. «Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили "агентом Кремля" или "сторонником пророссийских теорий заговора" — даже в статьях Википедии», — сказала она. Политик указала, что после признания о ситуации на Украине против директора Национальной разведки США Тулси Габбард развернули аналогичную кампанию по дискредитации. А теперь всплывает вся неприглядная правда.

Москва неоднократно созывала заседания Совбеза ООН по вопросу деятельности биолабораторий на Украине. В организации в ответ заявляли, что у них нет возможности расследовать эти данные. Теперь же выясняется и причастность международных структур к опасным исследованиям, и покрывательство этой темы, и игнорирование важных конвенций. Например, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в котором государства обязались «никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать и не сохранят: микробиологические или другие биологические агенты или токсины. А ведь главные разоблачения еще последуют…