Трамп сообщил о заключении сделки между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран заключили сделку.

"Сделка с Исламской Республикой Иран заключена. Поздравляю всех", - указал он в Truth Соц. сети.

Вместе с тем американский лидер отметил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и "дает разрешение" на возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

"Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода и параллельно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны США", - написал он.

Кроме того, Трамп ранее в интервью газете The Wall Street Journal выступил с утверждением о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устраивают условия сделки, которую должны заключить США и Иран.

По его словам, "Биби не против". "Почему это хорошо для Биби? Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - заявил глава Белого дома.