ОПЕК снова расширил квоты на добычу нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

7 июня страны ОПЕК+, включая Россию, повысили допустимый уровень добычи нефти в июле на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в пресс-релизе альянса. В этом решении можно усмотреть надежды на прекращение войны на Ближнем Востоке в свете мирных договоренностей, достигнутых между США и Ираном 14 июня. Однако многое на рынке нефти будет зависеть как от их реализации, которая явно не будет гладкой, так и позиции судоходных и страховых компаний, для которых мирные соглашения, ожидающие подписания 18 июля в Женеве, не означают кардинального повышения безопасности в этом взрывоопасном регионе.

Россия и Саудовская Аравия вправе нарастить нефтедобычу в июле на 62 тыс. б/c к июню каждая, до 9,82 млн и 10,35 млн б/c соответственно. Эти данные не учитывают график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. В сообщении ОПЕК+ говорится, что период компенсации продлевается до конца декабря 2026 года. Как отмечается в заявлении ОПЕК+, страны - участницы альянса продолжат отслеживать и оценивать рыночные условия, подтвердив важность взвешенного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены добровольных корректировок добычи. Квоты на август будут определены на министерской встрече ОПЕК+ 5 июля.

Кроме того, министры ОПЕК+ «заглянули» в 2027 год. В ходе полноформатной полугодовой встречи они подтвердили предыдущие решения, в частности, квоты стран-участниц до конца текущего года. Следующая встреча министров состоится 29 ноября. Также министры удостоверили важность завершения оценки максимальной устойчивой производственной мощности (MSC) для всех стран-участниц картеля, которая будет использоваться в качестве эталона для базовых показателей добычи в следующем году.

Но сами планы в рамках стратегии наращивания картельного производства остаются бумажными. Согласно опросу агентства Reuters (основан на данных о потоках нефти от LSEG, Kpler, Vortexa и информации от источников в нефтекомпаниях и ОПЕК), добыча нефти странами ОПЕК в мае достигла самого низкого уровня за более чем два десятилетия, поскольку военно-морская блокада США сократила экспорт Ирана, а фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива резко сократило экспорт других производителей Персидского залива.

По данным «анкетирования» Reuters, добыча нефти странами-членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизилась на 1,06 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем и составила 16,13 мл б/с. Агентство подчеркивает, что это был самый низкий месячный показатель как минимум с 2000 года и значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время пандемии COVID-19 в 2020 году, когда спрос резко обвалился. В статистику не были включены данные по ОАЭ, которые вышли из ОПЕК с 1 мая.

Согласно результатам мониторинга, наибольшее падение наблюдалось в Иране, что отражает последствия морской блокады со стороны США, начавшейся 13 апреля. Экспорт иранской нефти и конденсата упал до самого низкого уровня как минимум за шесть лет.

По данным источников, участвовавших в опросе, в Саудовской Аравии наблюдалось дальнейшее снижение поставок, хотя Ирак смог увеличить объемы производства благодаря росту внутреннего потребления. Венесуэла и Нигерия также прибавили в объемах предложения нефти.

Что касается российской добычи, то, как известно, Москва давно закрыла публикацию ежемесячных отраслевых данных в рамках антисанкицонной политики. Но «собрана» консенсус-оценка от вторичных источников: спутникового трекинга морских перевозок (Kpler, Vortexa), параметров сделки ОПЕК+ и неофициальной статистики ряда деловых порталов и изданий. Оценочные показатели по РФ за май следующие: нефти без газового конденсата (в рамках квоты ОПЕК+) страна добывала в объеме 8,95–9,0 млн б/с; а показатель по всем жидким углеводородам (нефть + конденсат) — в коридоре 9,9–10,0 млн б/с.

При этом добыча нефти в нашей стране пока заметно отстает от разрешенных условиями сделки квот; что, в общем-то, не критично — задел для роста куда лучше, чем фактическое перепроизводство, которое впоследствии требуется компенсировать.

Однако лимиты сегодня — это скорее технические детали. Так как сохраняющаяся с начала весны напряженность в зоне Ормузского пролива — ключевой артерии для ближневосточной нефти — ввело в рыночное уравнение мощнейший геополитический фактор. Риск перебоев поставок из региона Персидского залива способен в одночасье перечеркнуть значимость любых расчетов альянса по постепенному наращиванию предложения. В таких условиях дисциплина ОПЕК+ отходит на второй план. Рынок начинает платить не столько за объем добычи, сколько за гарантии физической доступности нефти. И здесь отечественные марки нефти, поступающие на внешний рынок в обход зоны конфликта, объективно выигрывают конкуренцию за кошелек покупателя.