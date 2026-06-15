Филиппины запросили первую встречу Маркоса-младшего с Путиным

Филиппины официально запросили у Москвы двухстороннюю встречу президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите Россия - АСЕАН в Казани. Об этом сообщил "Известиям" посол страны в Москве Игорь Байлен.

Филиппины официально запросили у Москвы двухстороннюю встречу президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего с главой российского государства Владимиром Путиным на саммите Россия - АСЕАН в Казани. Об этом сообщил "Известиям" посол страны в Москве Игорь Байлен.

"Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса - младшего и президента Владимира Путина. Это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН - Россия, они, безусловно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Манилой и Москвой", - отметил он.

Некоторое время назад агентство PNA со ссылкой на пресс-секретаря главы Филиппин Клэр Кастро информировало о том, что филиппинская сторона подтвердила участие в саммите.

Саммит Россия - АСЕАН примет Казань с 17 по 19 июня. В состав объединения входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. В 2026 году отмечается 35-летие со дня установления отношений между РФ и АСЕАН.