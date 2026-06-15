Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 июня 2026 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
15/06
71.9077
EUR
15/06
82.9743
Новости часа
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
Москва
15 июня 2026 / 14:37
Котировки
USD
15/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
15/06
currency
82.9743
0.0000
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн
В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн

Более половины граждан Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу, нацеленную на ограничение населения 10 млн человек.

Более половины граждан Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу, нацеленную на ограничение населения 10 млн человек.

Согласно данным, представленным на сайте правительства конфедерации, против инициативы высказались 54,79% избирателей, в то время как 45,21% поддержали ее. Явка составила 58,86%.

В качестве инициатора референдума выступила крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия. Инициатива подразумевала реализацию комплекса мер, направленных на ограничение численности населения конфедерации до 10 млн человек к 2050 году. Необходимость принятия инициативы объяснялась тем, что массовая миграция в последние годы привела к серьезным последствиям, в том числе нехватке жилья, росту арендной платы, перегрузке транспортной инфраструктуры, увеличению нагрузки на систему здравоохранения и росту преступности.

На конец 2025 года население страны составляло около 9,1 млн человек.

Правительство, парламент и все остальные представленные в нем политические силы выступали против инициативы, предупреждая о непредсказуемых последствиях для экономики страны и отношений с Брюсселем.

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 12:59
Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
15.06.2026 10:22
ЕК предложила включить всех участников СВО в черный список
12.06.2026 17:45
Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие
12.06.2026 17:28
Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО
12.06.2026 17:15
Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ
12.06.2026 12:45
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера
12.06.2026 11:59
Мадьяр: истребители Венгрии были подняты по тревоге НАТО из-за самолета Израиля
11.06.2026 16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
11.06.2026 15:17
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку
11.06.2026 12:45
FT: в ЕС изучают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:13
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области
12:59
Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
12:45
В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн
12:30
Филиппины запросили первую встречу Маркоса-младшего с Путиным
12:14
Трамп сообщил о заключении сделки между США и Ираном
11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:38
Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели
11:21
МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры
10:59
Во Франции открывается саммит Группы семи
10:39
ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО