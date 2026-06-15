В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн

Более половины граждан Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу, нацеленную на ограничение населения 10 млн человек.

Более половины граждан Швейцарии не поддержали на референдуме инициативу, нацеленную на ограничение населения 10 млн человек.

Согласно данным, представленным на сайте правительства конфедерации, против инициативы высказались 54,79% избирателей, в то время как 45,21% поддержали ее. Явка составила 58,86%.

В качестве инициатора референдума выступила крупнейшая политическая сила страны - Швейцарская народная партия. Инициатива подразумевала реализацию комплекса мер, направленных на ограничение численности населения конфедерации до 10 млн человек к 2050 году. Необходимость принятия инициативы объяснялась тем, что массовая миграция в последние годы привела к серьезным последствиям, в том числе нехватке жилья, росту арендной платы, перегрузке транспортной инфраструктуры, увеличению нагрузки на систему здравоохранения и росту преступности.

На конец 2025 года население страны составляло около 9,1 млн человек.

Правительство, парламент и все остальные представленные в нем политические силы выступали против инициативы, предупреждая о непредсказуемых последствиях для экономики страны и отношений с Брюсселем.