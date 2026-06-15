Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 июня 2026 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
15/06
71.9077
EUR
15/06
82.9743
Новости часа
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
Москва
15 июня 2026 / 14:37
Котировки
USD
15/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
15/06
currency
82.9743
0.0000
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону

Минобороны Великобритании получит дополнительные инвестиции в размере £13,5 млрд стерлингов ($18 млрд) на предстоящий трехлетний период, и эта сумма не будет увеличена, несмотря на недавние отставки в ведомстве. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет газета The Daily Telegraph.

Минобороны Великобритании получит дополнительные инвестиции в размере £13,5 млрд стерлингов ($18 млрд) на предстоящий трехлетний период, и эта сумма не будет увеличена, несмотря на недавние отставки в ведомстве. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет газета The Daily Telegraph.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили, его заместитель и два помощника ушли в отставку. Они обосновали такое решение недостаточными, по их мнению, инвестициями в оборону Соединенного Королевства. Сменивший Хили на посту главы Минобороны Дэн Джарвис дал обещание обеспечить британских военных всем необходимым. Вместе с тем два источника The Daily Telegraph заявили, что финансирование не будет увеличено сверх того, что было согласовано с Хили и в конечном счете повлекло его отставку.

Изначально СМИ сообщали об инвестициях в размере £18 млрд, отмечая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем необходимо.

Ранее газета The Times обращала внимание, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс допускала увеличение налогов для финансирования роста расходов на оборону.

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 12:45
В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн
15.06.2026 10:22
ЕК предложила включить всех участников СВО в черный список
12.06.2026 17:45
Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие
12.06.2026 17:28
Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО
12.06.2026 17:15
Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ
12.06.2026 12:45
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера
12.06.2026 11:59
Мадьяр: истребители Венгрии были подняты по тревоге НАТО из-за самолета Израиля
11.06.2026 16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
11.06.2026 15:17
Глава МО Британии Джон Хили подал в отставку
11.06.2026 12:45
FT: в ЕС изучают возможность лишения Каллас полномочий главы дипслужбы
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:13
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области
12:59
Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону
12:45
В Швейцарии не поддержали идею ограничить численность населения 10 млн
12:30
Филиппины запросили первую встречу Маркоса-младшего с Путиным
12:14
Трамп сообщил о заключении сделки между США и Ираном
11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии торгов
11:38
Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели
11:21
МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры
10:59
Во Франции открывается саммит Группы семи
10:39
ЕГЭ 15 июня планируют сдать свыше 242 тыс. человек
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО