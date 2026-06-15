Telegraph: Стармер не будет наращивать инвестиции в оборону

Минобороны Великобритании получит дополнительные инвестиции в размере £13,5 млрд стерлингов ($18 млрд) на предстоящий трехлетний период, и эта сумма не будет увеличена, несмотря на недавние отставки в ведомстве. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет газета The Daily Telegraph .

Минобороны Великобритании получит дополнительные инвестиции в размере £13,5 млрд стерлингов ($18 млрд) на предстоящий трехлетний период, и эта сумма не будет увеличена, несмотря на недавние отставки в ведомстве. Об этом со ссылкой на правительственные источники пишет газета The Daily Telegraph.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Джон Хили, его заместитель и два помощника ушли в отставку. Они обосновали такое решение недостаточными, по их мнению, инвестициями в оборону Соединенного Королевства. Сменивший Хили на посту главы Минобороны Дэн Джарвис дал обещание обеспечить британских военных всем необходимым. Вместе с тем два источника The Daily Telegraph заявили, что финансирование не будет увеличено сверх того, что было согласовано с Хили и в конечном счете повлекло его отставку.

Изначально СМИ сообщали об инвестициях в размере £18 млрд, отмечая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем необходимо.

Ранее газета The Times обращала внимание, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит £28 млрд. Глава Минфина королевства Рейчел Ривс допускала увеличение налогов для финансирования роста расходов на оборону.