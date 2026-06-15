Минобороны РФ распространило кадры поражения важного энергетического объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Зеленодольска в Днепропетровской области, передает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области
15 июня 2026 / 13:13
© Минобороны России/ ТАСС
Минобороны РФ распространило кадры поражения важного энергетического объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Зеленодольска в Днепропетровской области, передает ТАСС.
Как отмечается, специалисты войск беспилотных систем нанесли удар с использованием БПЛА "Герань".
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