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Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области
Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области Российские ВС нанесли удар "Геранью" по энергообъекту в Днепропетровской области

Минобороны РФ распространило кадры поражения важного энергетического объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Зеленодольска в Днепропетровской области, передает ТАСС.

Минобороны РФ распространило кадры поражения важного энергетического объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Зеленодольска в Днепропетровской области, передает ТАСС.

Как отмечается, специалисты войск беспилотных систем нанесли удар с использованием БПЛА "Герань". 

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Мы согласны вести
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на историческую
перспективу
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