Axios: США опровергли сообщения о разморозке $12 млрд активов Ирана

Представители администрации США опровергли появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил журналист портала Axios Барак Равид.

Представители администрации США опровергли появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил журналист портала Axios Барак Равид.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по факту, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства", - привел он слова собеседника в соцсети X. Равид отметил, что этого не может произойти до начала 60-дневного периода переговоров.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на источники информировало о том, что иранские активы на сумму порядка $12 млрд будут разблокированы до начала заключительной стадии переговоров.