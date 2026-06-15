Представители администрации США опровергли появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил журналист портала Axios Барак Равид.
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Политика
Axios: США опровергли сообщения о разморозке $12 млрд активов Ирана
15 июня 2026 / 13:32
© Michael M. Santiago/ Getty Images/ТАСС
Представители администрации США опровергли появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Вашингтон разморозит $12 млрд из заблокированных активов Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил журналист портала Axios Барак Равид.
"Это абсолютно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по факту, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства", - привел он слова собеседника в соцсети X. Равид отметил, что этого не может произойти до начала 60-дневного периода переговоров.
Ранее агентство Mehr со ссылкой на источники информировало о том, что иранские активы на сумму порядка $12 млрд будут разблокированы до начала заключительной стадии переговоров.
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