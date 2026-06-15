Россия и Китай продолжат тесное взаимодействие в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения китайского лидера.
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Политика
Путин направил Си Цзиньпину поздравление с днем рождения
15 июня 2026 / 13:45
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Россия и Китай продолжат тесное взаимодействие в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения китайского лидера.
"Мы, без сомнения, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка", - указал глава российского государства.
15 июня председателю КНР исполнилось 73 года.
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