Стоимость нефти Brent опустилась ниже $83

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта текущего года.

По состоянию на 10:18 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 5,02% и торговалась на уровне $82,95 за баррель.

К 10:23 мск стоимость Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $82,89 за баррель (-5,08%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 5,75% и составляла $80 за баррель, свидетельствуют данные площадки.