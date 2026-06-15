Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта текущего года.
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Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $83
15 июня 2026 / 13:57
© Chris Graythen/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $83 за баррель впервые с 10 марта текущего года.
По состоянию на 10:18 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 5,02% и торговалась на уровне $82,95 за баррель.
К 10:23 мск стоимость Brent ускорила снижение и находилась на отметке в $82,89 за баррель (-5,08%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 5,75% и составляла $80 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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