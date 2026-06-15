Трамп пригрозил Франции пошлинами в 100% на вино и шампанское

Президент США Дональд Трамп обратил внимание Франции на риски начала новой торговой войны и пригрозил применить 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание Франции на риски начала новой торговой войны и пригрозил применить 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний.

"Я попросил президента Франции Эмманюэля Макрона не взимать налог с американских компаний, и если они это сделают, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на все шампанское и все вина, поступающие из Франции", - отметил он в интервью газете New York Post (NYP).

Американский лидер сообщил, что напрямую озвучил это предупреждение президенту Франции, потребовав от него отменить 3-процентный налог на технологические компании. Согласно данным издания, этот сбор действует во Франции с 2019 года и облагает местную прибыль таких гигантов, как Alphabet, Amazon и Apple.