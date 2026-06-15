Американская актриса Энн Шедин, известность которой принесла роль Кейт Таннер в телесериале "Альф" (ALF, 1986-1990), скончалась на 78-м году жизни. Об этом сказано в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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Общество
Ушла из жизни актриса Энн Шедин из сериала "Альф"
15 июня 2026 / 14:33
© CBS/ Public Domain/ Wikimedia Commons/ТАСС
Американская актриса Энн Шедин, известность которой принесла роль Кейт Таннер в телесериале "Альф" (ALF, 1986-1990), скончалась на 78-м году жизни. Об этом сказано в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Как отмечается, актриса ушла из жизни в окружении близких. Причина смерти не называется.
Шедин начала актерскую карьеру в 1970-х годах, однако наибольшую известность ей принесла роль матери семейства Таннеров в сериале "Альф", который стал одним самых известных телевизионных проектов конца XX века.
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