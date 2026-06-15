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Ушла из жизни актриса Энн Шедин из сериала "Альф"
Ушла из жизни актриса Энн Шедин из сериала "Альф" Ушла из жизни актриса Энн Шедин из сериала "Альф"

Американская актриса Энн Шедин, известность которой принесла роль Кейт Таннер в телесериале "Альф" (ALF, 1986-1990), скончалась на 78-м году жизни. Об этом сказано в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Американская актриса Энн Шедин, известность которой принесла роль Кейт Таннер в телесериале "Альф" (ALF, 1986-1990), скончалась на 78-м году жизни. Об этом сказано в заявлении семьи на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечается, актриса ушла из жизни в окружении близких. Причина смерти не называется.

Шедин начала актерскую карьеру в 1970-х годах, однако наибольшую известность ей принесла роль матери семейства Таннеров в сериале "Альф", который стал одним самых известных телевизионных проектов конца XX века. 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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