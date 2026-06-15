Сикорский предупредил о трудном пути Украины в Евросоюз

Переговоры о вступлении в состав Европейского союза могут стать трудными для Украины, так как предоставление членства Киеву в сообществе может произойти только по выполнении всех необходимых критериев. На это обратил внимание министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский при общении с журналистами перед заседанием глав МИД ЕС в Люксембурге.

Переговоры о вступлении в состав Европейского союза могут стать трудными для Украины, так как предоставление членства Киеву в сообществе может произойти только по выполнении всех необходимых критериев. На это обратил внимание министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский при общении с журналистами перед заседанием глав МИД ЕС в Люксембурге.

"С каждым десятилетием существования Евросоюза становится все труднее, а не легче в него вступить, так как багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими", - сказал польский дипломат, передает телеканал TVP Info.

"У нас одни только технические переговоры о вступлении в ЕС заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова, мы готовы и присоединение Киева будет для обеих сторон успехом - в этом плане все критерии должны быть полностью выполнены", - подчеркнул он.

Некоторое время назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС стартуют 15 июня в Люксембурге. Как отмечает газета The Guardian со ссылкой на европейские источники, Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров и данное решение носит исключительно политический характер.