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Музаев отметил, что число стобалльников по истории на ЕГЭ увеличилось почти в полтора раза
Музаев отметил, что число стобалльников по истории на ЕГЭ увеличилось почти в полтора раза Музаев отметил, что число стобалльников по истории на ЕГЭ увеличилось почти в полтора раза

Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а доля высокобалльников увеличилась на 4%. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а доля высокобалльников увеличилась на 4%. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Что касается данных текущего года, то у нас увеличилось количество 100-балльников почти в полтора раза по истории, а количество высокобалльников возросло на 4%", - отметил он во время пресс-конференции в ТАСС.

Музаев также обратил внимание, что по меньшей мере 20% вопросов ЕГЭ по истории посвящены Великой Отечественной войне. "Мы видим несомненный рост, одни из самых успешно выполняемых заданий по истории, относятся к вопросам, связанным с Великой Отечественной войной", - указал руководитель ведомства. 

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переговоры только
на историческую
перспективу
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