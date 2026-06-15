Музаев отметил, что число стобалльников по истории на ЕГЭ увеличилось почти в полтора раза

Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а доля высокобалльников увеличилась на 4%. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Количество выпускников, получивших 100 баллов на Едином государственном экзамене по истории, выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом, а доля высокобалльников увеличилась на 4%. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Что касается данных текущего года, то у нас увеличилось количество 100-балльников почти в полтора раза по истории, а количество высокобалльников возросло на 4%", - отметил он во время пресс-конференции в ТАСС.

Музаев также обратил внимание, что по меньшей мере 20% вопросов ЕГЭ по истории посвящены Великой Отечественной войне. "Мы видим несомненный рост, одни из самых успешно выполняемых заданий по истории, относятся к вопросам, связанным с Великой Отечественной войной", - указал руководитель ведомства.