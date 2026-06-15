Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.

"В ближайшее время мы условились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Поскольку договоренность у нас одна - если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов", - отметил Лукашенко.