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Политика
Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы
Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.

"В ближайшее время мы условились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Поскольку договоренность у нас одна - если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов", - отметил Лукашенко. 

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перспективу
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