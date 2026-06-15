Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.
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Политика
Лукашенко планирует обсудить с Путиным проблемные вопросы
15 июня 2026 / 15:15
© Пул Первого/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.
"В ближайшее время мы условились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Поскольку договоренность у нас одна - если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов", - отметил Лукашенко.
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