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В Британии введут запрет на социальные сети для детей младше 16 лет
В Британии введут запрет на социальные сети для детей младше 16 лет В Британии введут запрет на социальные сети для детей младше 16 лет

В Великобритании с весны 2027 года введут запрет на доступ к социальным сетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста. с таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе пресс-конференции, передает телеканал Sky News.

В Великобритании с весны 2027 года введут запрет на доступ к социальным сетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста. с таким заявлением выступил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе пресс-конференции, передает телеканал Sky News.

"Это не то решение, которое я принимаю с легким сердцем. Но работа правительства всегда связана с выбором, и для меня очевидно, что полный запрет является правильным выбором. Речь идет о защите детей", - отметил он.

Стармер считает, что соцсети "специально созданы так, чтобы вызывать зависимость" и "делают детей менее счастливыми", облегчают травлю и преследование, а также могут вредить психическому здоровью детей.

Согласно заявлению британского правительства, за основу взята модель, применяемая в Австралии - там аналогичный запрет действует с декабря 2025 года. Он распространяется на Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. 

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на историческую
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