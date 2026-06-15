Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Безопасность
Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго"
15 июня 2026 / 15:45
© REUTERS/ Anna Voitenko/ТАСС
Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Поражены предприятия: ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", - говорится в сообщении.
Также по теме:
15.06.2026 11:21МО РФ: ЗРК Patriot поразил комплекс зданий Киево-Печерской лавры
12.06.2026 20:31Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины в сообщество
12.06.2026 19:14Кадыров считает, что Украина не должна существовать как государство
12.06.2026 18:14Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 4 776 дронов ВСУ
12.06.2026 13:15Российские ВС освободили населенный пункт Приют в ДНР
12.06.2026 10:20Матвиенко не видит предпосылок к урегулированию конфликта на Украине
Актуально