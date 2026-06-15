Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго"

Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Поражены предприятия: ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", - говорится в сообщении.