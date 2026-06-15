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Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго"
Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго" Российские ВС ударили по заводу "Маяк", производящему боевые части для ракет ВСУ "Фламинго"

Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар по украинским предприятиям ОПК Украины "Беспилотные технологии" и заводу "Маяк", производящему боевые части для крылатых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Фламинго". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Поражены предприятия: ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; АО "Завод Маяк", производящий боевые части для БПЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго", - говорится в сообщении. 

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