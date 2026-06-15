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Reuters: пасынок кронпринца Норвегии получил четыре года тюрьмы
Reuters: пасынок кронпринца Норвегии получил четыре года тюрьмы Reuters: пасынок кронпринца Норвегии получил четыре года тюрьмы

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюрьмы. Об этом со ссылкой на суд Осло передает агентство Reuters.

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюрьмы. Об этом со ссылкой на суд Осло передает агентство Reuters.

Сообщается, что он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и других преступлениях. Хёйби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, в том числе в изнасиловании, и может обжаловать приговор.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, при этом признавал в ходе следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв, находясь в наркотическом опьянении.

Хёйби стал членом королевской семьи в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вступила в брак с кронпринцем Хоконом. 

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на историческую
перспективу
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