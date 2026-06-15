Поставляющие Киеву вооружение западные правительства становятся соучастниками преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей. Об этом сказано в обращении уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой к международным правозащитным структурам.

Поставляющие Киеву вооружение западные правительства становятся соучастниками преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей. Об этом сказано в обращении уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой к международным правозащитным структурам.

В обращении к соответствующим структурам ООН и ОБСЕ она приводит недавние факты военных преступлений ВСУ: удар по колледжу и общежитию в Старобельске, атаки на пассажирский автобус в Енакиево и по музею-панораме "Оборона Севастополя".

"Поставляя вооружение киевскому режиму и контролируя использование этого вооружения, в особенности дальнобойных систем, западные правительства становятся соучастниками преступлений, нарушающих нормы международного гуманитарного права", - следует из обращений, передает ТАСС.

Комментируя ТАСС свое обращение, Лантратова подчеркнула, что снабжение киевского режима вооружением ведет к новым жертвам среди мирных граждан. "Особенно опасны дальнобойные системы. Их применение невозможно рассматривать как внутреннее дело Украины. Поставщики не только передают оружие, но и фактически контролируют его использование", - указала омбудсмен.