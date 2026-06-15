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Лантратова назвала поставщиков оружия Киеву пособниками преступлений ВСУ
Лантратова назвала поставщиков оружия Киеву пособниками преступлений ВСУ Лантратова назвала поставщиков оружия Киеву пособниками преступлений ВСУ

Поставляющие Киеву вооружение западные правительства становятся соучастниками преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей. Об этом сказано в обращении уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой к международным правозащитным структурам.

Поставляющие Киеву вооружение западные правительства становятся соучастниками преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей. Об этом сказано в обращении уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой к международным правозащитным структурам.

В обращении к соответствующим структурам ООН и ОБСЕ она приводит недавние факты военных преступлений ВСУ: удар по колледжу и общежитию в Старобельске, атаки на пассажирский автобус в Енакиево и по музею-панораме "Оборона Севастополя".

"Поставляя вооружение киевскому режиму и контролируя использование этого вооружения, в особенности дальнобойных систем, западные правительства становятся соучастниками преступлений, нарушающих нормы международного гуманитарного права", - следует из обращений, передает ТАСС.

Комментируя ТАСС свое обращение, Лантратова подчеркнула, что снабжение киевского режима вооружением ведет к новым жертвам среди мирных граждан. "Особенно опасны дальнобойные системы. Их применение невозможно рассматривать как внутреннее дело Украины. Поставщики не только передают оружие, но и фактически контролируют его использование", - указала омбудсмен.

 
 
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переговоры только
на историческую
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