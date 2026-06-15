В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3 в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3 в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, 15 июня, в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Самолет осуществлял полет без боекомплекта. На месте падения Ту-22М3 работает комиссия главного командования ВКС.