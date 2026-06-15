В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3 в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Общество
В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3
15 июня 2026 / 16:28
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3 в ходе планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В понедельник, 15 июня, в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
Самолет осуществлял полет без боекомплекта. На месте падения Ту-22М3 работает комиссия главного командования ВКС.
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