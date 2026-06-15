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Fars: Иран не будет требовать плату за проход Ормузского пролива в течение 60 дней
Fars: Иран не будет требовать плату за проход Ормузского пролива в течение 60 дней Fars: Иран не будет требовать плату за проход Ормузского пролива в течение 60 дней

Иран предоставил отсрочку в 60 дней на время дальнейших переговоров с США, в течение этого периода власти исламской республики не будут требовать оплаты за услуги по безопасному прохождению Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

Иран предоставил отсрочку в 60 дней на время дальнейших переговоров с США, в течение этого периода власти исламской республики не будут требовать оплаты за услуги по безопасному прохождению Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

Сообщается, что по истечении этих 60 дней Тегеран планирует предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы использовать финансовые доходы от движения коммерческих судов в этом проливе для экономического развития страны. Указанные услуги будут предоставляться судам как Ираном, так и Оманом, отмечает агентство.

Некоторое время назад официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать 19 июня в Женеве.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

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на историческую
перспективу
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