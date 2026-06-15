Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 65

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на острове Минданао на юге Филиппин возросло до 65, поиски 36 человек продолжаются. Об этом информировал телеканал ABS-CBN News , ссылаясь на местные власти.

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на острове Минданао на юге Филиппин возросло до 65, поиски 36 человек продолжаются. Об этом информировал телеканал ABS-CBN News, ссылаясь на местные власти.

Сообщается, что большинство погибших стали жертвами оползней и падения обломков зданий при землетрясении. Вместе с тем спасатели продолжают поиски 36 человек, которые оказались погребены оползнями.

Землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао 8 июня. Местные власти сообщили о повреждении 2,5 тыс. домов, из них 460 были полностью разрушены. Наибольший ущерб был причинен провинциям Давао-Давао-Оксиденталь и Сарангани, а также городу Хенераль-Сантос на юге острова.

Более 735 тыс. жителей филиппинского региона оказались затронуты последствиями стихии.