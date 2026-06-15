В Европе сегодня делают ошибочные выводы о том, что Россия "проигрывает", в связи с чем полагают, что могут выдвигать ультиматумы. На этом акцентировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В Европе сегодня делают ошибочные выводы о том, что Россия "проигрывает", в связи с чем полагают, что могут выдвигать ультиматумы. На этом акцентировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Речь шла о том, какую роль играют наши западные коллеги - и США, и европейцы в урегулировании тех вопросов, которые выходят далеко за рамки, собственно, украинского конфликта и касаются общих принципов безопасности и в Европе, и на глобальном уровне", - отметил он.

"У нас единая позиция: европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия их примет. В этой связи президент РФ Владимир Путин уже высказывался в ходе своих недавних выступлений на разных мероприятиях. Эти, безусловно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов - Британии, Франции, Германии в наше министерство", - указал Лавров.