Более 50 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства РФ

Более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявки на получение гражданства РФ в упрощенной форме с 25 мая. Соответствующие данные приводит пресс-служба МИД непризнанной республики.

Более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявки на получение гражданства РФ в упрощенной форме с 25 мая. Соответствующие данные приводит пресс-служба МИД непризнанной республики.

Там отметили, что решение об упрощении процедуры носит "стратегическое значение" для укрепления безопасности и социальной защищенности жителей Приднестровья, которое переживает экономический кризис ввиду региональной нестабильности и давления со стороны Кишинева.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Так, право обратиться за получением российского гражданства в упрощенной форме получили "иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье".