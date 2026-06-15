Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 июня 2026 / 19:14
КОТИРОВКИ
USD
15/06
71.9077
EUR
15/06
82.9743
Новости часа
Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск "Холоп-3" стал лидером российского кинопроката на выходных
Москва
15 июня 2026 / 19:14
Котировки
USD
15/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
15/06
currency
82.9743
0.0000
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
15 июня 2026 / 12:29
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
15 июня 2026 / 12:10
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
15 июня 2026 / 12:06
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Более 50 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства РФ
Более 50 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства РФ Более 50 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства РФ

Более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявки на получение гражданства РФ в упрощенной форме с 25 мая. Соответствующие данные приводит пресс-служба МИД непризнанной республики.

Более 50 тыс. жителей Приднестровья подали заявки на получение гражданства РФ в упрощенной форме с 25 мая. Соответствующие данные приводит пресс-служба МИД непризнанной республики.

Там отметили, что решение об упрощении процедуры носит "стратегическое значение" для укрепления безопасности и социальной защищенности жителей Приднестровья, которое переживает экономический кризис ввиду региональной нестабильности и давления со стороны Кишинева.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Так, право обратиться за получением российского гражданства в упрощенной форме получили "иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего указа в Приднестровье".

  • new_top
Также по теме:
15.06.2026 12:30
Филиппины запросили первую встречу Маркоса-младшего с Путиным
15.06.2026 11:38
Жителей России до конца 2026 года ожидают еще две короткие рабочие недели
12.06.2026 21:23
Рубио: США рассчитывают на конструктивные отношения с РФ
12.06.2026 20:58
Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией
12.06.2026 16:13
В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.
12.06.2026 14:30
ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
12.06.2026 13:46
Глава Туркмении направил Путину поздравление с Днем России
12.06.2026 12:31
Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
11.06.2026 20:58
Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в новой народной программе ЕР
11.06.2026 17:15
Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Реализация договоренностей, достигнутых в Анкоридже, зависит от США - эксперт
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Политолог Светов: следующим объектом «внимания» США станет Куба
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Переговоры с Украиной не начнутся без гарантий устранения причин конфликта. Мнение
Мы согласны вести
переговоры только
на историческую
перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Путин отметил, что Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва - Минск
18:15
"Холоп-3" стал лидером российского кинопроката на выходных
17:59
Фицо считает, что Индия должна стать постоянным членом СБ ООН
17:45
Российские ВС освободили населенный пункт Артема в ДНР
17:33
Более 50 тыс. приднестровцев подали заявки на получение гражданства РФ
17:15
Лавров: в Европе ошибочно считают, что "Россия проигрывает"
16:59
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 65
16:44
Fars: Иран не будет требовать плату за проход Ормузского пролива в течение 60 дней
16:28
В Иркутской области произошла авария самолета Ту-22М3
16:14
Лантратова назвала поставщиков оружия Киеву пособниками преступлений ВСУ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО